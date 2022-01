A leitura é fundamental para o desenvolvimento das crianças e jovens, porque amplia o conhecimento, o vocabulário e a capacidade de argumentação, e com o objetivo de possibilitar aos clientes do Shopping Rio Claro a aquisição de obras com preços acessíveis, a Livraria Livruz está com uma feira de livros na Praça de Alimentação.

Com uma grande diversidade de livros infantis, além de clássicos da literatura universal, com preços a partir de R$ 10,00, o acervo da feira é indicado para todas as idades. “Com a aproximação do retorno às aulas, queremos oferecer títulos de qualidade a preços acessíveis, e desta forma incentivar o hábito da leitura nas crianças e contribuir com a formação de novos leitores”, afirmam Vânia Lícia e Maciel Claro, proprietários da Livraria Livruz do Shopping Rio Claro.

“A Feira do Livro da Livruz tem um acervo rico e uma grande variedade de obras infantis com qualidade e baixo custo, e por isso é uma excelente oportunidade para os pais ampliarem as opções de leitura dos filhos”, completa Gisele Alvares, Supervisora de Marketing do Shopping Rio Claro.

SERVIÇO

Feira do Livro Livruz

Local: Praça de Alimentação do Shopping Rio Claro

Horário: de segunda a sábado das 10h às 22h, e domingos e feriados das 12h às 20h