As unidades do Senac em Rio Claro, São Carlos e Araraquara estão com inscrições abertas para bolsas de estudos em cursos de diversas áreas do conhecimento. São mais de 500 vagas gratuitas para qualificações técnicas e capacitações em beleza e estética, comunicação e marketing, gestão e negócios, moda, saúde, desenvolvimento social, arquitetura e urbanismo, segurança no trabalho, entre outros setores.

Todas as vagas são disponibilizadas pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG) e referem-se aos cursos do segundo semestre de 2021. Para se candidatar, o interessado deve ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais. As inscrições podem ser realizadas no site do Senac (http://sp.senac.br/bolsas-de-estudo) e as vagas solicitadas a partir de 20 dias antes da data de início do curso.

“São dezenas de temas para que os interessados possam aperfeiçoar o conhecimento na sua área de atuação ou aprimorar as habilidades em novas oportunidades profissionais”, diz Leandro D’Arco, gerente do Senac São Carlos. Além das bolsas, as instituições oferecem mais de 300 opções de cursos, entre agosto e dezembro de 2021, por apenas R$ 99 reais mensais ou em uma única parcela (para cursos livres). Para mais informações, acesse os links: www.sp.senac.br/rioclaro, www.sp.senac.br/saocarlos e www.sp.senac.br/araraquara.

Serviço:

Senac Rio Claro

Local: Avenida Dois, 720, Centro, Rio Claro – SP

Informações e inscrições: www.sp.senac.br/rioclaro

Senac São Carlos

Local: Rua Episcopal, 700, Centro, São Carlos – SP

Informações e inscrições: www.sp.senac.br/saocarlos

Senac Araraquara

Local: Rua João Gurgel, 1.935, Carmo – Araraquara – SP

Informações e inscrições: www.sp.senac.br/araraquara