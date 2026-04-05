A Prefeitura de Santa Gertrudes informa que o pontilhão da ETA, localizado na Rodovia Constantine Peruchi (SP-316 – km 170), será interditado temporariamente para obras de reparo no pavimento. A intervenção tem início previsto para o dia 07 de abril e deve se estender por aproximadamente uma semana, com término estimado em 13 de abril, podendo sofrer alterações conforme as condições climáticas.

Durante esse período:

* O trânsito no local será totalmente interrompido

* Motoristas devem utilizar rotas alternativas

* Evite a região

A Prefeitura já realizou ações paliativas nos últimos dias, mas agora será necessária uma intervenção definitiva para solucionar o problema.

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