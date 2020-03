O prefeito de Santa Gertrudes, Rogério Pascon (PTB), reafirmou neste sábado (21) à reportagem do JC que apenas dois casos suspeitos de coronavírus são investigados no município vizinho.

Boatos sobre casos confirmados circularem nas redes sociais, os quais o prefeito repudiou. “É mentira. Demos cinco dias de prazo para que os resultados dos exames saíssem, no entanto, o prazo foi prorrogado por 10 dias. Não foi confirmado nada, apenas temos dois casos suspeitos”, informa Pascon.

Seguindo o decreto de quarentena publicado pelo Governo do Estado de São Paulo, a partir da próxima terça-feira (24) todo o comércio deverá fechar as portas até o dia 7 de abril. “Vamos conversar com os donos de cerâmicas para avaliar as condições de trabalho. Também iremos nos reunir com os proprietários de supermercados quanto aos horários de atendimento”, acrescenta.

Conforme noticiado no site do JC, o Governador João Doria determinou quarentena em todos os 645 municípios de São Paulo a partir de terça-feira (24). Durante 15 dias, a medida impõe o fechamento do comércio, exceto serviços essenciais de alimentação, abastecimento, saúde, bancos, limpeza e segurança.