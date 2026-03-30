Instituição celebra 141 anos hoje com números expressivos do avanço nos atendimentos. Investimentos também são destaque no trabalho realizado

Instituição centenária marcou aniversário no último sábado (28) com foco na filantropia e fortalecimento do atendimento pelo SUS em Rio Claro e região

A Santa Casa de Rio Claro celebrou, no último sábado (28), 141 anos de fundação reafirmando seu papel como uma das instituições de saúde mais importantes da região. Estabelecida em 1885, a entidade transformou-se em referência nacional ao longo das décadas por aliar tradição e crescimento constante. “Temos crescido de forma consistente, ampliando os atendimentos ano após ano e reinvestindo em estruturas mais modernas para atender com excelência os pacientes SUS”, destaca o provedor da entidade, Danusio Diniz.

Nos últimos quatro anos, o hospital registrou uma evolução expressiva em seus indicadores. Em 2022, a Santa Casa registrou 11.153 internações, número que saltou para 13.479 em 2025, um crescimento de aproximadamente 20,9%. Esse avanço foi impulsionado principalmente pelo setor público, que passou de 6.644 para 8.492 internações no período, evidenciando o peso social da instituição.

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Crescimento em exames e novos setores na Santa Casa de Rio Claro

O índice de filantropia da instituição também apresentou evolução recente, subindo de 84,90% para 86,14%. O balanço de produtividade revela que os exames e sessões de fisioterapia em pacientes internados saltaram de 208.371 em 2022 para 296.235 em 2025. Na área de oncologia, foram realizadas mais de 5.000 sessões de quimioterapia no último ano, com expectativa de aumento após a entrega do novo setor, prevista para este primeiro semestre de 2026.

Além da assistência médico-hospitalar, a Santa Casa de Rio Claro fortaleceu o cuidado multidisciplinar. Os atendimentos de psicologia para pacientes internados mais que dobraram, passando de 10.679 para 22.366 em 2025. Já o Serviço Social saltou de 37.585 para 65.449 atendimentos. Vale ressaltar que a unidade é um hospital filantrópico privado, mantido pela Irmandade, focado na sustentabilidade financeira e na modernização constante dos serviços prestados à comunidade.