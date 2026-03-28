Homem foi localizado próximo à linha férrea após assaltar estabelecimento em Rio Claro; revólver e dinheiro foram apreendidos pela polícia

Um roubo a farmácia em Rio Claro terminou com a morte de um suspeito após intervenção policial na região central, na noite de sexta-feira (27). A ocorrência mobilizou diversas equipes da Polícia Militar após o assalto, que resultou na subtração de valores do caixa do estabelecimento.

De acordo com o relato de funcionários, o homem invadiu o local anunciando o assalto e afirmando estar armado. Ele conseguiu levar cerca de R$ 740,00 em dinheiro. Após a fuga, um dos trabalhadores da farmácia seguiu o indivíduo à distância e acionou a Polícia Militar via 190, fornecendo as coordenadas para o cerco.

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Confronto e apreensão de arma no Centro

O homem foi localizado pelas equipes escondido nas proximidades da linha férrea. Segundo informações da PM, ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito reagiu e apontou uma arma de fogo contra a guarnição, o que motivou o revide dos agentes.

O suspeito, que ainda não foi identificado oficialmente, foi atingido pelos disparos e morreu no local. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 32 municiado e parte do dinheiro subtraído da farmácia.

A perícia técnica foi acionada para analisar a cena do confronto e o caso foi registrado no Plantão Policial para investigação. Como determina o protocolo em ocorrências com morte decorrente de intervenção policial, as armas dos agentes também foram apreendidas para análise balística. A Polícia Civil agora aguarda os laudos periciais para esclarecer todas as circunstâncias da ação.