O município de Rio Claro também está enfrentando dificuldades para montar as escalas de plantões médicos na pandemia de coronavírus. “Na semana passada conversamos com o prefeito Gustavo, que reforçou apoio total às providências que possam resultar na contratação de novos profissionais médicos para a rede municipal de saúde”, informa o secretário municipal de Saúde, Marco Aurélio Mestrinel.

De acordo com Mestrinel, a prefeitura está recorrendo a todas as ações que a lei permite para que a ampliação do quadro de médicos da Secretaria Municipal de Saúde seja feita o quanto antes.

Para isto, o município abriu concurso público com vagas para 84 médicos. As provas serão aplicadas no próximo dia 26 e tem 120 candidatos inscritos. A secretaria municipal também providenciou uma licitação pública para contratar empresa que irá oferecer mão de obra médica e, nesta semana, também será feito um pregão para contratar médicos que irão trabalhar no pronto atendimento do Cervezão, local que atende exclusivamente pacientes com sintomas de Covid-19.

A presença desses profissionais no Cervezão permitirá que médicos que já fazem parte do quadro do município e atualmente prestam serviços no Cervezão sejam deslocados para o pronto socorro da Avenida 15 e para a UPA da 29, ampliando também o número de médicos naquelas duas unidades de saúde.

“Outra medida que estamos tomando para aumentar o número de médicos em nossa rede é ampliar o valor pago aos médicos contratados por intermédio do Cismetro [Consórcio Intermunicipal de Saúde], pois como Rio Claro é o município que paga menor valor, temos dificuldades em contratar médicos pelo Cismetro”, informa Mestrinel.

Em razão desta dificuldade temporária na montagem nas escalas médicas e para evitar transtornos no atendimento a quem procura os serviços de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Claro, além de providenciar a contratação de mais médicos, está pedindo a colaboração de todos para que a unidade de pronto atendimento do Cervezão seja utilizada exclusivamente para o atendimento de pessoas com sintomas de Covid-19.

“A população também pode colaborar buscando, sempre que possível, atendimento médico nas unidades de saúde dos bairros, até para sintomas leves da Covid-19, deixando a UPA da 29 e PA Cervezão para as reais situações de urgência e emergência”, afirma Suzi Berbert, diretora municipal de Vigilância em Saúde, acrescentando que “mais do que nunca, é dever de todos continuarem com as medidas preventivas, como uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos”.