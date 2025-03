Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, as condições meteorológicas em Rio Claro, de hoje (07) até domingo (09), serão de manhãs com céu claro a poucas nuvens, sob a influência do ar quente que predomina no estado de São Paulo. O tempo seguirá ensolarado, com temperaturas máximas elevadas.

As chuvas permanecerão no padrão típico do verão, ocorrendo em forma de pancadas isoladas e de curta duração, principalmente entre a tarde e a noite. As temperaturas máximas devem oscilar entre 34°C e 36°C, enquanto as mínimas variarão de 19°C a 21°C.

Na manhã de hoje, a temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 19,1°C. As informações são da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.