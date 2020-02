Rio Claro Rodeio Festival abre pré-venda

Os primeiros ingressos para o Rio Claro Rodeio Festival começaram a ser vendidos nesta semana e a pré-venda se estenderá até 9 de fevereiro. Quem se antecipar poderá aproveitar o lote promocional.

Mas qual a vantagem de escolher o ingresso da pré-venda? Ele é muito mais em conta do que os lotes posteriores. Por isso, procure um dos pontos de venda ou consulte o site: www.rioclarorodeiofestival.com.br para realizar a compra e obter outros detalhes.

Nos dias 11, 12, 18, 19, 20 e 21 de abril, Henrique&Juliano+Vitor&Luan, Luan Santana, Dennis+Guilherme&Benuto e Fernando&Sorocaba vão subir no palco do evento para shows imperdíveis.

Outro destaque é o sertanejo Gusttavo Lima, que se consagrou ao dar o tom a canções, que viraram sucesso, como “Inventor dos Amores”, “Rosas, Versos e Vinhos”, “Balada” e “Gatinha Assanhada”.

O fenômeno Felipe Araújo, também, marca presença no rodeio no dia 21. Lembrando que nesta data terá a entrada solidária, que consiste na troca de 1 kg de alimento não perecível por um ingresso. Será liberado um ingresso por CPF e a troca será feita de 30 de março a 17 de abril, na prefeitura.

Para mais informações, acesse: www.rioclarorodeiofestival.com.br ou faça contato pelo WhatsApp (19) 99726-9151. O Rio Claro Rodeio Festival conta, também, com escritório oficial na Rua 9 com Avenida Visconde do Rio claro, 1.231. Mais informações: 3533-3484.

Queriam fazer surpresa, mas um evento tão grandioso como o Rio Claro Rodeio Festival merece ser aclamado por todo mundo. Em 2020, prepare-se para viver uma experiência sertaneja diferente de tudo o que você já viu.