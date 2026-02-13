A Vigilância Epidemiológica de Rio Claro divulgou nesta sexta-feira (13) boletim que aponta dois novos casos de dengue no município, totalizando 13 no ano.  Os bairros Cidade Jardim e Vila Olinda têm dois casos cada e também foram confirmados casos na Vila Alemã, Arco-íris, Centro, Chácara Bom Retiro, Jardim Guanabara, Mãe Preta, Parque Residencial, Santa Elisa e Parque São Jorge.

Para orientar a população e vistoriar casas e pontos estratégicos, equipes da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro percorrem bairros da cidade. A população também precisa fazer a sua parte. Qualquer recipiente que possa acumular água deve ser removido e quintais e terrenos devem ser mantidos limpos e em ordem o tempo todo.

