A prefeitura de Rio Claro está abrindo 50 vagas para ingresso na Guarda Civil Municipal. As inscrições para o concurso público começam na quarta-feira (12) e prosseguem até 10 de setembro. O edital com todas as informações sobre o certame estará na edição de terça-feira (11) do Diário Oficial do Município, que pode ser acessado pelo endereço www.rioclaro.sp.gov.br no link da parte inferior esquerda da página.

A realização do concurso foi confirmada ainda na terça-feira pelo prefeito João Teixeira Junior em reunião no paço municipal com os vereadores Julinho Lopes e Seron, além do comandante da Guarda Civil, Luis Fernando Godoy, e dos GCMs Augusto e Eliete, da corregedoria da corporação.

“Junto com a saúde e a educação a segurança é um dos focos de nossa administração”, destaca Juninho. “Os investimentos na Guarda Civil, que ganhou novos veículos e equipamentos, comprovam a atenção que damos ao setor”, prossegue, acrescentando que também é fundamental manter o contingente de guardas civis apropriado ao crescimento do município, sempre respeitando a capacidade financeira da prefeitura.

Podem participar do concurso pessoas de 18 a 30 anos com o ensino médio completo, conforme estabelece norma federal. O salário para os ingressantes, que começam na classe inicial da GCM (nível 1, grau A), é de R$ 1.749,35 para jornada básica de trabalho de 40 horas semanais, em sistema de turnos. As inscrições serão feitas apenas pela internet. O endereço é www.institutomais.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 55,00.

“O concurso público é necessário para que a Guarda Civil possa continuar o trabalho que vem desenvolvendo no município, inclusive de apoio às polícias civil e militar”, explica o secretário municipal de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Sistema Viário, Marco Antonio Bellagamba, lembrando que essas parcerias têm sido fundamentais para a redução dos índices de criminalidade em Rio Claro.

A seleção dos candidatos será feita em seis etapas incluindo prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, teste de aptidão física, prova de direção veicular, investigação social e comportamental, avaliação psicotécnica e exames médico e toxicológico. Os aprovados deverão ainda passar pelo curso de formação da Guarda Civil, que também é eliminatório.