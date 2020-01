Rio Claro perde para o Gama e está eliminado da Copa São Paulo

O Rio Claro enfrentou o Gama-DF na tarde desta quinta (9), em Jundiaí, valendo uma possível classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e acabou perdendo pelo placar de 5 a 2.

Precisando do resultado, as duas equipes fizeram um jogo aberto, e o Rio Claro saiu na frente logo aos 9 minutos do primeiro tempo com Danilo. Depois do gol do Azulão, o time do Distrito Federal passou a ter mais controle da posse de bola e com gols de Gustavo, aos 16, e Breno, aos 20, virou a partida. Com o placar negativo, o Galo Azul passou a tentar pressionar o adversário e conseguiu criar boas chances, tendo inclusive um gol anulado por impedimento.

Ainda perdendo, o Rio Claro voltou mais ofensivo para a segunda etapa e pressionava ainda mais, até que conseguiu o gol de empate com Carandina, em cobrança de falta aos 5 minutos. Logo na sequência, o Rio Claro teve outro gol anulado, o que poderia ter mudado a história do jogo.

Após o susto o Gama veio para cima e conseguiu o terceiro gol com Eduardo Muriel, aos 19 minutos do segundo tempo. Dois minutos depois Índio, de pênalti, ampliou o placar. Com o Rio Claro já sem forças e com um jogador a menos, já que Danilo foi expulso, Fernandinho fez o quinto do Gama aos 36 e fechou o placar.

O resultado tirou todas as chances de classificação do Rio Claro, já o Gama ficou em boas condições e torce para que o Paulista não vença o Athletico-PR para avançar à segunda-fase.