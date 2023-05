No ano de 2014, Rio Claro sediou a primeira Copa Mundial de Balonismo realizada no Brasil, com dezenas de balões.

Deputados federais do Rio Grande do Sul preferiram título a uma cidade daquele estado. Desde 2017 que projeto sobre Rio Claro tramitava na Câmara

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (17) um parecer do relator deputado federal Afonso Motta (PDT-RS) que retira de Rio Claro a indicação do título de Capital Nacional do Balonismo. O projeto de lei que tramita desde 2017 na Casa de Leis, de autoria do deputado federal Capitão Augusto (PL-SP), foi alterado e agora dará ao município de Torres, no Rio Grande do Sul, esse título. A mudança passa a incorporar outro projeto, de autoria do deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS), que pretendia dar o mesmo título ao município da região sul.

Anteriormente, dentro da Comissão de Cultura da Câmara, a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) já havia rejeitado o projeto para Rio Claro e dado preferência a Torres, sob a alegação de que aquela cidade “desponta no cenário nacional pela prática do balonismo com maior relevância. Prova inconteste disso se deve ao fato de que Torres vem realizando há mais de trinta anos o Festival Internacional de Balonismo”. Destaca-se que os três deputados envolvidos, Motta, Moreira e Rosário, são do Rio Grande do Sul. O texto, de caráter conclusivo, será enviado ao Senado Federal.

Quando apresentou o projeto de lei na Câmara nacional, o deputado Capitão Augusto alegou em 2017 que Rio Claro destaca-se pela organização dos principais torneios desta modalidade esportiva. “O município foi sede, em três oportunidades, do Campeonato Brasileiro de Balonismo (2005, 2011 e 2014). Ademais, Rio Claro sediou o 1º Sul-Americano de Balonismo em 2006” e que em 2014 o primeiro Campeonato Mundial de Balonismo realizado no Brasil ocorreu em Rio Claro.

Ainda, que “o rio-clarense demonstra possuir intensa relação afetiva com o esporte, o qual já faz parte do calendário de eventos culturais da cidade do interior de São Paulo”. Durante o Governo Juninho não foi realizado o campeonato. Já no Governo Gustavo a competição foi retomada com a Copa Brasil de Balonismo, que conta pontos para o ranking mundial. O evento deverá ser realizado novamente este ano em comemoração ao aniversário de Rio Claro.