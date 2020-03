O Cemitério Municipal “São João Batista”, em Rio Claro, irá fechar a partir desta quinta-feira (26) para visitações, lavagem de túmulos e reformas em jazigos. A iniciativa é mais uma medida de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). “Nos últimos dias recebemos visita de muitos idosos e por isso decidimos fechar o cemitério que ficará aberto apenas para enterros”, explica o diretor municipal de Administração, Sérgio Christofoletti.

Nos últimos dias, a administração do cemitério informou os profissionais que trabalham no local sobre o fechamento. “Avisamos lavadeiras, os construtores de túmulos e os frequentadores sobre a medida”, informa Natanael Soares de Carvalho, o “Peixe”, gerente do cemitério.

Medidas de restrição também foram adotadas no velório municipal. Informativo com as regras foi afixado na porta de entrada do velório. Uma delas restringe o número de pessoas nas salas para evitar aglomerações de pessoas, uma das medidas de prevenção ao novo coronavírus. “O velório está limitado a dez pessoas por sala, sendo que a permanência no espaço é de no máximo cinco minutos”, esclarece Christofoletti.

A prefeitura solicita a compreensão e a colaboração da população para o cumprimento das medidas que visam evitar a disseminação do vírus na cidade.