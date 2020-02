Rio Claro FC perde para AA Portuguesa em Santos

O Rio Claro enfrentou a Portuguesa Santista neste domingo (2) em Santos, pelo Paulista da Série A-2, e acabou derrotado por 2 a 1. Com o resultado, o Galo Azul está na sétima colocação com seis pontos.

O Galo Azul abriu o placar aos 22 minutos do segundo tempo. Após passe de Lucas Crispim, o atacante Rodrigo saiu de frente com o goleiro da Briosa e bateu no canto fazendo o gol do Azulão, 1 a 0.

Cinco minutos depois, a Portuguesa empatou em cobrança de escanteio, o zagueiro Brumatti cabeceou e marcou 1 a 1.

O Galo Azul ficou com um jogador a menos após expulsão de Acleision. A partir daí, o time da casa pressionou o Azulão até que aos 46 minutos Kalil, de cabeça após cruzamento, virou o jogo para Briosa, 2 a 1, e garantiu a vitória para a Portuguesa.