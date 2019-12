Rio Claro FC acerta contratação de atacante e zagueiro para a A-2

O Rio Claro Futebol Clube segue se reforçando para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2 de 2020. O Galo Azul confirmou a contratação de mais dois reforços para buscar o acesso à elite do futebol paulista. Trata-se do atacante Matheus Santos, de 21 anos, que pertence ao Santo André e estava emprestado ao América-MG, e do zagueiro Rafael Tavares, de 33 anos, ex-Sertãozinho.

Matheus disputou a Copa Paulista deste ano pelo time do ABC e em dez partidas marcou um gol.

O zagueiro Rafael Tavares, além da passagem pelo Touro dos Canaviais, atuou também pelo São Bento, Água Santa, Mirassol, Comercial, Brasiliense e Nacional-SP.

O zagueiro Rafael Tavares novo reforço do Galo Azul para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2

Vale destacar que no último dia 19 o Azulão anunciou a contratação do atacante Adilson, 32 anos, que estava no Ituano.

Revelado pelo Corinthians em 2005, aos 18 anos o jogador foi negociado com o Lausanne, da Suíça. Atuou pelo Benfica, de Portugal, Sport, Grêmio Barueri, Ipatinga, SEV Hortolândia, Mogi Mirim, Noroeste, Ceará e Santa Cruz. Mas foi no XV de Piracicaba que o jogador se destacou, atuando em mais de 100 jogos. No Paulista da Série A-2 de 2011 o atacante marcou 12 gols, sendo um dos artilheiros.

O Galo Azul deve realizar na próxima segunda-feira (30) um jogo-treino diante do Desportivo Brasil na Fazenda do Conde em Santa Gertrudes.

Na semana passada o Galo Azul empatou por 1 a 1 com o GE Osasco no primeiro teste realizado na pré-temporada.

Paulista A-2

O campeonato continua sendo disputado como foi em 2019, com todas as equipes se enfrentando em turno único com 15 rodadas. Ao final dessas partidas, os oito melhores clubes se classificam para a segunda fase, enquanto os dois últimos colocados são rebaixados para a Série A-3. A segunda fase inicia-se com as quartas de final, com jogos de ida e volta. As duas equipes que chegarem à final da competição conquistam o acesso à elite estadual paulista. Ao longo do mata-mata, o dono da melhor campanha faz a segunda partida em casa. Por outro lado, empate no placar agregado após 180 minutos levará a decisão para a disputa de penalidades máximas.