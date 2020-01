Rio Claro contará com abrigo para animais de grande porte

O município de Rio Claro contará a partir do dia 21 de março com abrigo para animais de grande porte, algo inédito na cidade. A prefeitura pretende inaugurar nessa data o novo espaço construído ao lado do canil no Distrito Industrial. O prédio tem 12 baias com estrutura e tamanho adequados para abrigar com conforto os animais de grande porte.

“Rio Claro nunca teve abrigo para animais de grande porte e isso sempre foi um problema para a cidade. Agora teremos um local amplo e com cobertura, que representa um carinho a mais para os animais que são recolhidos após serem maltratados ou abandonados em vias públicas”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

Com a inauguração do abrigo, a prefeitura irá intensificar a fiscalização e punição contra maus tratos de animais, com base nas regras do Código de Defesa dos Animais em vigor desde 2018. “Nosso objetivo é coibir as infrações para que as pessoas cuidem e respeitem os direitos dos animais, e se conscientizem de que maltratar animais é crime”, frisa Juninho, lembrando que os animais soltos nas ruas podem causar acidentes de trânsito, machucando os condutores e os próprios animais.

Também no dia 21 de março a prefeitura vai inaugurar o gatil. Pela primeira vez, o município contará com gatil projetado exclusivamente para os felinos. O serviço terá três gatis com capacidade para abrigar 45 gatos, sendo 15 em cada um. Além do gatil e do abrigo para animais de grande porte, a prefeitura está ampliando em dez baias o canil, que passará de 79 para 89 baias, e uma área para soltura dos cães necessária para evitar estresse.

“É um ganho muito grande para a cidade, porque esses novos espaços foram projetados e construídos especialmente para os cães, gatos e cavalos, ou seja, são apropriados para atender as necessidades de cada espécie e garantir o bem-estar animal”, explica a diretora do Departamento de Proteção Animal, Gisele Pfeifer, lembrando que embora o município ainda não tenha área apropriada, recolhe e atende os animais de grande porte.

Nos últimos três anos, Rio Claro avançou muito na questão dos direitos dos animais. Em 2018, o município ganhou o Código de Defesa dos Animais, a primeira lei para tratar do assunto que estabelece regras para os cuidados com animais e cria multa de até R$ 8 mil para maus-tratos. Agora, terá gatil e abrigo para animais de grande porte que somarão esforços com o canil que já presta excelente serviço à comunidade.

“São avanços importantes para garantia dos direitos dos animais. Vamos atender um desejo antigo de quem milita pela causa animal e entregar à cidade esses abrigos com boa estrutura e atendimento adequado, com alimentação e cuidados veterinários”, desta o secretário municipal do Meio Ambiente, Ricardo José Lemes, o Ricardo Campeão.

Os ganhos também foram destacados pelo vereador Júlio Lopes. “É uma conquista muito importante para a cidade que amplia a proteção aos animais”, observa.

Vale lembrar que os animais abrigados pelo canil municipal estão disponíveis para adoção. Eles podem ser vistos pela internet, na página www.facebook.com/canilrioclaro e no perfil @metiradasgrades no Instagram, ou pessoalmente na Avenida das Indústrias, sem número, no Distrito Industrial.