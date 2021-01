Por enquanto, em Rio Claro, ninguém deve procurar as unidades de saúde para receber a vacina contra a Covid-19 e apenas os profissionais de saúde devem realizar pré-cadastro para serem vacinados.

Enquanto aguarda a chegada das doses da vacina contra a Covid-19, Rio Claro se organiza para realizar a vacinação de maneira ordenada e sem filas. Os profissionais de saúde, primeiro grupo a ser vacinado contra Covid-19, já podem efetuar pré-cadastro por meio do link https://formulariocovid.saude-rioclaro.org.br/index.php, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Após preencher as informações, os profissionais devem aguardar contato da unidade de saúde de referência, que irá agendar a data para a imunização.

“As doses da vacina ainda não foram disponibilizadas pelo governo estadual ao município, mas este pré-cadastro é uma ferramenta importante para evitarmos filas e aglomerações no momento em que a aplicação começar a ser realizada”, observa Suzi Berbert, diretora de Vigilância em Saúde.

A partir do pré-cadastro realizado via internet pelos profissionais de saúde, as unidades de saúde farão contato com esses profissionais para realizar o agendamento. Os agendamentos serão feitos quando as vacinas chegarem ao município e conforme a quantidade de doses que será disponibilizada pelo governo estadual. As primeiras doses serão destinadas aos profissionais que atuam na linha de frente dos atendimentos. No caso destes profissionais, a aplicação da dose será realizada no local de trabalho.

“Neste momento ninguém deve procurar as unidades de saúde para receber a dose da vacina”, frisa Suzi. Conforme o andamento da campanha, divulgação será realizada para que a população seja informada sobre como proceder para ter acesso à vacina.

O cadastro realizado na plataforma Vacina Já, do governo estadual, não exclui a necessidade da realização do pré-cadastro para agendamento no link municipal.