O estudante do 3º ano do Ensino Médio do Sesi de Rio Claro, Pedro Santos está na contagem regressiva para uma experiência educacional que mais do que um desafio vem como uma grande oportunidade de crescimento. Aos 16 anos e integrante da equipe de robótica Thunderbóticos, ele conquistou uma prestigiada bolsa no programa AFS Global STEM Academies 2025 onde participará de uma imersão presencial na China, em Pequim, de 4 de julho a 31 de julho deste ano.

“A minha expectativa para essa viagem em primeiro lugar é aproveitar muito pois se trata de uma experiência única. Eu também quero colocar em prática o meu inglês. Será uma oportunidade de criar laços com pessoas de diferentes culturas e absorver o máximo de conhecimento possível sobre o STEM que é a Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática”, afirmou o jovem estudante selecionado.

Para os educadores do SESI Rio Claro, a conquista de Pedro é um indicativo claro de que a instituição está trilhando o caminho certo. O investimento contínuo na formação de seus profissionais se reflete diretamente na qualidade e excelência da educação oferecida.

“O estudante Pedro, é um exemplo inspirador de como uma abordagem pedagógica abrangente pode impulsionar o desenvolvimento integral dos alunos. Sua recente aprovação em um processo seletivo demonstra a efetividade de uma filosofia educacional que valoriza não apenas o conhecimento intelectual, mas também as dimensões física, emocional, social e cultural de cada estudante. A trajetória de Pedro reflete uma concepção de ensino que o encorajou a ir além da postura de mero observador, tornando-se protagonista de sua própria história. Através de situações de aprendizado contextualizadas, o currículo do SESI o preparou para atuar de forma crítica, ética e reflexiva na sociedade, desenvolvendo uma compreensão aprofundada do mundo ao seu redor”, declarou Valéria Cristina Rodrigues Torres Giovanni que é diretora da Escola SESI Rio Claro.

Valéria Cristina Rodrigues Torres Giovanni (diretora Escola Sesi RC) e o aluno Pedro Santos

Valéria também pontuou e enalteceu outras qualidades do aluno: “Resiliente e engajado, Pedro sempre demonstrou um forte comprometimento com a melhoria do ambiente escolar e da sua comunidade. Sua participação ativa em ações culturais e pedagógicas revela um jovem que soube aproveitar cada oportunidade para expandir seus horizontes e fortalecer seu projeto de vida. Essa dedicação e o sólido conhecimento adquirido no SESI foram cruciais no momento do desafio seletivo. Pedro não apenas demonstrou domínio do conteúdo curricular, mas também evidenciou importantes habilidades socioemocionais (soft skills), que o destacaram entre os concorrentes e garantiram sua aprovação”, finalizou.

Entenda

O AFS Global STEM Academies combinam a aprendizagem digital e presencial, reunindo jovens de mais de 16 países de todo o mundo, nos quais os acadêmicos enriquecem os seus conhecimentos de sustentabilidade e competências STEM através de um currículo interativo e prático, enquanto desenvolvem competências globais críticas, incluindo a resolução de problemas, competências analíticas, compreensão intercultural, e inovação social.

As Academias começam com um currículo virtual de e-learning de 12 semanas (a partir de casa), envolvendo-se em competências globais, impacto social, e workshops centrados na sustentabilidade, com conteúdos co-desenvolvidos pelo AFS e pelo Centro de Estratégia de Impacto Social da Universidade da Pensilvânia. A parte virtual do programa culmina com projetos de impacto social liderados por estudantes e apresentações que oferecem soluções potenciais para desafios do mundo real, com ênfase na sustentabilidade e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, incluindo os tópicos das alterações climáticas e da transição energética.

Depois de completar o currículo virtual, os acadêmicos viajam numa experiência imersiva de 4 semanas para um dos três destinos da Academia: China, Egito ou Índia. A programação da Academia centra-se nas competências críticas STEM e na compreensão intercultural para a sustentabilidade global, bem como na imersão cultural local. Os acadêmicos participam no serviço comunitário e têm a oportunidade de visitar operações locais inovadoras e focadas na sustentabilidade para ver em primeira mão como as empresas e organizações estão a utilizar as competências da STEM na prática para enfrentar os desafios da indústria e da sociedade, particularmente em torno da sustentabilidade.

Os acadêmicos do programa ganham o Certificado Avançado de Competência Global para o Impacto Social, atribuído pela AFS e pelo Centro de Estratégia de Impacto Social da Universidade da Pensilvânia.