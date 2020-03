A vistoria realizada na manhã desta quarta (4) ao navio Stellar Banner, que está encalhado há mais de uma semana no litoral do Maranhão, contou com a participação do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

Após a atividade, o ministro declarou que “já não há óleo no mar” e tranquilizou a população quanto aos riscos ocasionados pela situação: “Existe uma ação governamental para que a gente tenha previsibilidade daquilo que precisa ser feito”.