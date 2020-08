A Prefeitura de Cordeirópolis, em parceria com a Associação Trevisani Nel Mondo, inaugurou na manhã deste domingo (9) a revitalização do cemitério de Cascalho.

Inspirada na arquitetura da comunidade de Godega di Sant’Urbano – uma região de Veneto, na Itália, a reforma do cemitério conta com nova iluminação, instalação de postes, restauração, modernização da entrada principal e das ruas.

Além disso, contou com a revitalização do paisagismo, arborização e capela, atualização do sistema hidráulico, construção do ossário e do monumento aos integrantes, além de um totem para consulta dos visitantes, com todas as informações dos falecidos.