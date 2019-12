Retrospectiva: Sonho de retorno do RC à elite terminou nos pênaltis

Em 2019 o Rio Claro Futebol Clube foi em busca do sonhado retorno à primeira divisão do Campeonato Paulista. No comando da equipe, o técnico Adilson Teodoro – que conseguiu montar um time qualificado e experiente para a divisão de acesso. No elenco, a principal peça era o rio-clarense Roger Bernardo, que comandava o time dentro de campo, esbanjando categoria e experiência conquistada nas passagens pelo futebol alemão e por grandes clubes do Brasil. Na primeira fase da A-2, o Galo Azul somou oito vitórias, três empates e quatro derrotas, terminando a primeira fase na terceira colocação, tendo pela frente o Santo André.

Na primeira partida no ABC, o Galo Azul dominou o jogo e criou diversas chances de gol, mas saiu apenas com 1 a 0 com gol de Elton. A decisão aconteceu em Rio Claro no dia 6 de abril, mas o que os jogadores, comissão técnica e torcedores não esperavam é que um verdadeiro dilúvio atingiria a cidade de Rio Claro no momento da partida. Mesmo com a boa drenagem do Estádio Augusto Schmidt Filho, o volume da chuva era tão alto, que não demorou para o gramado ser tomado por poças de água. Mesmo com o gramado em situação precária, o árbitro deu início ao jogo e os dois times encontravam muitas dificuldades, o que prejudicou muito o Azulão, que tinha como principal arma o toque de bola. O Azulão deixou de lado a adversidade e pressionava o Ramalhão, principalmente em jogadas do atacante Elton, mas foi surpreendido em cobrança de escanteio quando, no bate e rebate, Rhuan marcou o primeiro do Santo André. O Galo Azul se assustou, o Ramalhão aproveitou e Cristian em chute cruzado fez o segundo gol.

O segundo tempo foi dramático, com o Azulão pressionando e correndo risco no contra-ataque até que, aos 48 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta, Roger Bernardo marcou e levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças das penalidades, apenas o zagueiro Salustiano do Galo Azul errou e deu fim à disputa do acesso.

No segundo semestre, o Rio Claro reformulou o elenco e apostou em Edson Vieira como treinador para a Copa Paulista. Na primeira fase, o Rio Claro terminou na segunda colocação, com direito a vencer o dérbi rio-clarense na estreia por 2 a 0 e empatar no returno no Benitão em 0 a 0, mantendo o tabu de 29 anos sem perder. Foram dez jogos sendo quatro vitórias, três empates e três derrotas.

Na segunda fase, o Galo Azul fez uma campanha ruim e, com diversos problemas de relacionamento entre o técnico e atletas, a equipe contabilizou apenas uma vitória, três empates e duas derrotas, sendo eliminada.

Com a competição em andamento ocorreram as eleições do clube e após oito anos o presidente Luiz Balbo deixou a presidência do Galo Azul. Dayvid Medeiros foi eleito por quatro anos e rompeu qualquer tipo de vínculo com Balbo, deixando claro que irá priorizar a reaproximação dos torcedores ao clube e a revitalização do Schmidtão.