Os resultados da primeira semana de flexibilização do comércio de rua em Rio Claro apontam que as vendas foram 65% menores em comparação com os dias habituais que antecederam o isolamento social no município como enfrentamento ao novo coronavírus. É o que afirma o levantamento realizado pela Associação Comercial e Industrial de Rio Claro (Acirc), em pesquisa com 60 lojistas do comércio tradicional.

Desde o dia 1º de junho que os estabelecimentos estão funcionando em horário reduzido, com expediente de quatro horas diárias, das 9h30 às 13h30. De acordo com o levantamento, para outros 20% dos entrevistados as vendas foram maiores do que antes do início da quarentena, enquanto para 15% as vendas se mantiveram iguais. Os dados também apontam que, enquanto as lojas não podiam reabrir, 88% delas fizeram vendas utilizando canais alternativos, como redes sociais e telefone.

A primeira semana também foi de registro de grandes filas no comércio, sobretudo na região central. Segundo os comerciantes, 50% entraram nas lojas para efetuar uma compra e outros 40% para efetuar pagamentos de carnês ou boletos. Com relação aos funcionários dos estabelecimentos, 59% fizeram acordo para reduzir carga horária ou suspenderam contratos de trabalho, 30% fizeram demissão e 11% mantiveram o quadro original.

O levantamento também aponta que 90% dos comerciantes não contrataram empréstimos bancários para saldar dívidas, mas utilizaram medidas como renegociação de contratos com prestadores de serviços, com fornecedores, anteciparam recebíveis e cortaram todas as despesas que eram possíveis, enquanto os outros 10% contrataram empréstimos.

Já 81% dos supermercados registraram aumento no fluxo de consumidores e 19% tiveram diminuição nas vendas. Os alimentos de maneira geral foram 83% da opção de compras, enquanto 17% outros produtos, com forte presença de material de limpeza. 60% das empresas não alteraram o quadro de colaboradores, 30% das empresas contrataram novos funcionários e 10% realizaram demissões.