Renata Sorrah diz que memes da Nazaré foram transformadores para ela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A novela “Senhora do Destino” (Globo, 2004-2005) acabou há 15 anos, mas a vilã Nazaré Tedesco nunca perdeu sua popularidade e costuma aparecer com frequência nas redes sociais em forma de memes. Questionada sobre as brincadeiras, a atriz Renata Sorrah, 73, afirma que não se incomoda com elas.



“Acho interessante, os memes da Nazaré foram transformadores para mim. [O perfil] Nazaré Amarga tem 8 milhões de seguidores! Entrei logo no Instagram com meme da Nazaré para bombar com os fãs”, afirmou a atriz em entrevista ao jornal O Globo.



Com 50 anos de carreira, ela conta que às vezes é reconhecida mais pelos memes. “Eu estava no Festival de Curitiba com uma peça incrível [‘Preto’], ganhando vários prêmios. Aí, passei num bar de jovens, que falaram ‘olha lá, a mulher dos memes’. Não era nem ‘a atriz’ [risos]…”, recordou ela.



Até o dentista de seu sobrinho, que mora na França, já tinha visto os memes sem imaginar quem era aquela mulher.



Renata Sorrah acaba de rodar a série “Filhas de Eva”, em que contracena com Giovanna Antonelli e Vanessa Giácomo, e se prepara para voltar aos palcos com “A gaivota”, de Tchekhov, e ao cinema, nos filmes “Medida provisória” (de Lázaro Ramos) e “Dentes” (de Julio Taubkin e Pedro Arantes).



Questionada se é mais difícil ter personagens bons depois dos 50 anos, ela afirma que “há menos papéis excelentes de avós e bisavós”, mas pondera: “atrizes, à medida em que ficam mais velhas, são insubstituíveis, trazem história. Fernandona, Marieta, são elas ali. Isso é lindo. Desde que fiz Nazaré, não parei.”