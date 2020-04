Os clubes do Novo Basquete Brasil, representantes dos atletas, técnicos e árbitros e uma equipe multidisciplinar da Liga Nacional de Basquete se reuniram na última quinta-feira (23) para atualizar a situação referente ao retorno da competição nacional.

No encontro, realizado por videoconferência, foram apresentados pelo grupo multidisciplinar todos os cenários possíveis para a continuação do NBB-12, com a apresentação de um primeiro relatório de avaliação e protocolos para retorno aos treinamentos e jogos. Os profissionais de saúde, que integram a equipe, apresentaram aos times um documento com os procedimentos médicos necessários e recomendados pela Organização Mundial de Saúde para a sequência da competição. O relatório foi dividido em três fases, que incluem as avaliações físicas dos atletas na volta aos treinos, todo o período de treinamento, e o recomeço do NBB. Esse processo está previsto para durar cerca de 40 dias.

Dentro desse procedimento médico está prevista a testagem de todos os profissionais envolvidos com a competição em diversas etapas.

Na próxima semana, será apresentado o levantamento financeiro e estrutural definitivo para o retorno do Novo Basquete Brasil, levando em consideração todas as orientações de saúde descritas no relatório apresentado na última quinta (23). Uma assembleia-geral também será convocada para o dia 4 de maio, quando os clubes deverão tomar a decisão final sobre a sequência da temporada.