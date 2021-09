Na manhã desta sexta-feira (1) o trânsito de veículos ficará interrompido na Rua 14, no trecho entre a Via da Saudade até a Avenida 15.

A interdição é necessária para que a prefeitura realize obra de redução de duas valetas na Rua 14, uma na Avenida 17 e outra na Via da Saudade. Também será feito um reparo na valeta da Avenida 15.

A Via da Saudade terá uma das faixas com livre acesso no sentido Cemitério Municipal, somente no trecho da Rua 14. O lado oposto, sentido para a Rua 8, estará com livre acesso nas duas faixas. Portanto, apesar das obras, os veículos poderão circular pelas avenidas 15, 17, 19 e Via da Saudade.

O serviço de diminuição da profundidade de valetas tem sido feito com metodologia desenvolvida pela equipe da secretaria municipal de Obras, mantendo o escoamento da água, sem riscos de empoçamento, e já foi executado em mais de 20 pontos da cidade. O mais recente local atendido foi o cruzamento da Rua 14 com a Avenida 15, com serviços realizados na quarta-feira (1).