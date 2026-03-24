Com mais de 200 procedimentos no último sábado, a iniciativa da prefeitura amplia o acesso à saúde ocular e qualidade de vida para a população

A cidade de Rio Claro concluiu, no último sábado (21), o quinto mutirão de cirurgias oftalmológicas, reforçando o atendimento especializado na rede municipal. Ao todo, 215 pacientes que já haviam passado pela intervenção em um dos olhos realizaram o procedimento no segundo olho, garantindo a conclusão do tratamento. Os atendimentos ocorreram no Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico (Cead).

Nesta segunda etapa da ação, o balanço registrou 184 cirurgias de catarata e 31 de pterígio. O esforço concentrado visa reduzir filas de espera e proporcionar maior autonomia e bem-estar aos cidadãos que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS) para correções visuais.

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Produtividade e recursos do mutirão de cirurgias

Na fase inicial deste quinto mutirão, a Secretaria de Saúde já havia contabilizado 482 atendimentos. Esse volume incluiu 233 cirurgias de catarata, 111 de pterígio e 138 procedimentos de capsulotomia (limpeza de lente). Com o fechamento da segunda etapa, o município consolida um histórico positivo de intervenções rápidas e eficazes.

“Em cinco mutirões, em menos de quatro anos, realizamos mais de 3.200 atendimentos, possibilitando saúde e qualidade de vida para as pessoas”, destacou o prefeito Gustavo Perissinotto. A continuidade desses serviços é fundamental para evitar o represamento de casos de baixa e média complexidade na oftalmologia.

A viabilização do quinto mutirão de cirurgias oftalmológicas contou com o suporte financeiro de emendas parlamentares destinadas pelo deputado estadual Delegado Olim e pelo deputado federal Mauricio Neves. A articulação política para a conquista dos recursos foi realizada pelo vereador Júlio Lopes.