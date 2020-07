O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, enquanto deputado no Rio de Janeiro, Fabrício Queiroz seguirá para prisão domiciliar. Ele é alvo de investigação em esquema de ‘rachadinha’ em suposto crime cometido pelo filho do presidente Jair Bolsonaro.

Preso desde 18 de junho pela Polícia Federal, após o encontrarem em um imóvel em Atibaia (SP) de propriedade do ex-advogado de Flávio Bolsonaro Frederick Wassef, Queiroz recebeu autorização do ministro João Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A sua esposa, Márcia de Aguiar, também será beneficiada.