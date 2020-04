O Domingo de Ramos marca o início das celebrações da Semana Santa na Igreja Católica. Tradicionalmente, as paróquias realizam procissão e celebram missas com a bênção dos ramos, relembrando a aclamação de Jesus Cristo ao chegar a Jerusalém. Neste ano, porém, a quarentena de combate ao coronavírus promove mudanças na forma de celebrar a data. Neste domingo (5), com todas as missas e outras atividades religiosas presenciais suspensas, a celebração será virtual.

Na Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em Rio Claro, a transmissão da missa acontece a partir das 9 horas por meio da página no Facebook e também no YouTube, no canal TV Oração. “O Domingo de Ramos nos introduz no clima espiritual da Semana Santa. Em casa, poderemos acompanhar a Missa pelas redes sociais que transmitem essa celebração. Prepare um ramo à frente da TV, computador ou celular, assista por inteira à Santa Missa e, no momento da Oração da Bênção dos Ramos, piedosamente pegue-o na mão para receber a bênção. Utilize o Ramo Bento para colocar na porta da entrada da sua casa”, orienta o pároco Renato Andreatto. Para os fiéis que não conseguirem ter ramos em casa neste domingo, a paróquia fará ao longo do mês a distribuição das plantas utilizadas na bênção. Neste caso, a orientação é para que os fiéis compareçam aos poucos, ao longo do mês, na paróquia localizada na Rua 2-A, entre avenidas 28 e 30, na Vila Aparecida, para fazer a retirada. Ao longo da semana, as celebrações referentes à preparação para a Páscoa prosseguem com transmissões que podem ser acompanhadas através de computadores e celulares. A orientação é para que os fiéis fiquem em casa.

Acompanhe:

De acordo com a diocese de Piracicaba, na região de Rio Claro as seguintes paróquias contam com transmissões de celebrações através da internet:

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

facebook.com/paroquianossasenhoraaparecidarioclaro/

Youtube através do canal da TV Oração: www.youtube.com/TVOração

Paróquia Nossa Senhora da Saúde

facebook.com/ParoquiaNossaSenhoraDaSaude/

Paróquia São João Batista

facebook.com/saojoaobatistarc/

Paróquia São Joaquim – Santa Gertrudes

Facebook: Paróquia São Joaquim – Santa Gertrudes