Dr. Mauro Galetti no @tedxsaopaulo. Foto: Redes Sociais/@dr.mauro_galetti

Pela sétima vez consecutiva, consultoria inclui Mauro Galetti, de Rio Claro, entre os pesquisadores mais relevantes do mundo; brasileiro soma mais de 35 mil citações em estudos sobre biodiversidade

A lista da Clarivate Analytics contemplou 6.868 pesquisadores de mais de 1.300 instituições pelo mundo. O estudo, desenvolvido pelo Institute for Scientific Information (ISI), braço científico da organização, aponta os pesquisadores cujas produções figuram entre o 1% mais referenciado globalmente, ao considerar tanto a área de atuação quanto o ano em que os trabalhos foram publicados.

No Brasil, 17 cientistas conseguiram cumprir os critérios exigidos para integrar a lista de 2025. Pela sétima vez consecutiva, Mauro Galetti, professor titular da Unesp e coordenador do CBioClima, está entre os selecionados como um dos pesquisadores mais influentes do mundo com 35.393 citações em artigos.

Mauro Galetti é autor de mais de 200 artigos científicos e está é listado entre os cientistas mais citados no mundo. Foto: Acervo Pessoal

“Fiquei muito contente com a lista, porque ela demonstra mais relevância aos estudos de Biodiversidade e Mudanças Climáticas. Entre os cientistas brasileiros mais citados, três pesquisadores estão nesta área, além de chamar mais atenção para a ciência feita no Brasil”, diz o pesquisador.

Galetti participou recentemente das atividades da COP-30 em Belém numa palestra sobre como integrar o monitoramento da biodiversidade às estratégias de mitigação. “Estamos discutindo soluções claras, de como a ciência brasileira lidera decisões sobre biodiversidade e mudanças climáticas”, enfatiza Galetti.