Foto: Arquivo JC

Órgão de defesa do consumidor destaca orientações contra golpes e reforça canais de ajuda nas unidades Centro e Cervezão

O Procon Rio Claro realizou, ao longo de 2025, um total de 5.017 atendimentos, somando as atividades das unidades do Centro e do Cervezão. Os dados oficiais demonstram a atuação contínua do órgão na orientação e defesa dos cidadãos, com destaque para demandas relacionadas a serviços financeiros, telecomunicações e serviços essenciais.

De acordo com o balanço, o volume de interações reforça o papel consultivo e fiscalizador da instituição no município. O atendimento abrange desde dúvidas simples até a mediação de conflitos entre consumidores e fornecedores, buscando sempre a resolução administrativa de problemas contratuais ou de consumo.

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Orientações no Mês do Consumidor

Benedito Fernandes Costa, responsável pelo órgão, ressalta que o Procon Rio Claro segue à disposição da população de toda a região. “Estamos no Mês do Consumidor e toda e qualquer oferta nesta época, principalmente, exige atenção. Existem muitos golpes na praça e a nossa equipe está pronta para orientações e ajuda”, afirmou.

O gestor alerta que, para evitar transtornos, especialmente em compras realizadas pela internet, é fundamental verificar a confiabilidade dos sites. Em caso de dúvidas, o consumidor deve procurar uma das unidades físicas para suporte especializado.

Endereços das Unidades em Rio Claro

O atendimento presencial do Procon Rio Claro ocorre em dois pontos estratégicos da cidade: