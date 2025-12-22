Na manhã de sábado (20), guardas civis municipais prenderam um homem por descumprimento de medida protetiva. A ocorrência foi registrada após a vítima acionar a corporação ao ser intimidada dentro da própria residência, na Avenida 84-A, em Rio Claro. Segundo a Guarda Civil Municipal, a equipe foi acionada para atender uma denúncia de violação de medida protetiva em vigor e, ao chegar ao local, encontrou o suspeito sentado em frente à casa vizinha. A vítima informou que possui uma medida protetiva contra o sobrinho, concedida recentemente após episódios de agressões físicas e verbais. Ela relatou que, ao chegar em casa, encontrou o homem no interior do imóvel e, ao tentar se afastar, foi intimidada e empurrada. O suspeito afirmou que foi ao local para visitar o avô e disse ter conhecimento da existência da medida, embora tenha admitido não ter lido o documento entregue pela Justiça. A prisão em flagrante foi confirmada, e ele permanece detido, à disposição do Judiciário.

Em outro caso, um homem foi preso em flagrante após desrespeitar uma medida protetiva de urgência e se aproximar da vítima em seu local de trabalho. A prisão ocorreu após a constatação de que a ordem judicial, que proibia qualquer tipo de contato, seguia válida. De acordo com a polícia, a medida havia sido concedida pela Justiça e estava em pleno vigor, sendo que registros apontam que o suspeito já havia sido advertido anteriormente sobre a proibição. Mesmo assim, ele foi até o local de trabalho da vítima, no Jardim Claret, e conversou diretamente com a mulher. Durante o interrogatório, o homem admitiu ter conhecimento da medida, mas alegou que o encontro teria ocorrido a pedido da própria vítima, com o objetivo de buscar um valor em dinheiro. A versão apresentada não impediu a caracterização do descumprimento da decisão judicial, e o suspeito foi encaminhado ao setor carcerário, ficando o caso sob análise da Justiça.

No domingo (21), um homem foi preso em flagrante por descumprir uma medida protetiva de urgência concedida horas antes em favor da esposa e de familiares. Ele foi localizado por policiais militares em frente à casa da sogra, na Vila Paulista, local que estava proibido de frequentar. Segundo a polícia, a decisão judicial havia sido emitida na manhã do mesmo dia, determinando que o suspeito mantivesse distância da esposa e de pessoas próximas a ela. Mesmo ciente da ordem, ele foi até o endereço e acabou abordado. Durante o interrogatório, confirmou ter conhecimento da medida, mas alegou que foi ao local apenas para buscar o próprio veículo, que estaria com a esposa. A justificativa não foi aceita pela autoridade policial, que considerou configurado o crime de descumprimento de decisão judicial. O homem foi encaminhado ao setor carcerário e o caso segue sob responsabilidade da Justiça.

Também na tarde de domingo, um homem foi preso em flagrante após agredir e ameaçar de morte a companheira em um caso de violência doméstica atendido por policiais militares no Jardim das Palmeiras. Conforme informações da polícia, a vítima relatou ter sido agredida com socos no rosto e na costela, sofrendo diversas lesões pelo corpo. Ela informou ainda que as agressões começaram durante a madrugada, com golpes desferidos com um pedaço de madeira, e continuaram à tarde, quando voltou a ser atacada. Segundo o relato, o agressor estava alterado em razão do uso de álcool e drogas e, além das agressões físicas, fez ameaças de morte. Durante o interrogatório, o suspeito negou os fatos, mas a autoridade policial entendeu que havia provas das lesões e indícios suficientes de autoria, confirmando a prisão em flagrante. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência, e o caso segue à disposição da Justiça.

Em Brotas, um homem foi preso em flagrante após ameaçar a companheira com uma faca, em ocorrência registrada no domingo, no bairro Campos Elíseos. O caso foi atendido por guardas civis municipais, que conduziram os envolvidos à delegacia para os procedimentos legais. Segundo o relato da vítima, as ameaças ocorreram após uma discussão dentro da residência e foram consideradas graves. Ela informou ainda que já havia sofrido agressões anteriormente e, temendo pela própria vida, solicitou medidas protetivas de urgência. O suspeito negou as acusações e alegou que teria sido atacado primeiro, afirmando que um familiar da vítima presenciou a situação, mas essa pessoa não compareceu para prestar depoimento. Após ouvir os agentes e analisar os relatos, a autoridade policial entendeu que havia indícios suficientes do crime de ameaça e confirmou a prisão em flagrante. O caso segue sob investigação, enquanto a vítima foi orientada sobre seus direitos e os próximos encaminhamentos legais.