Temperaturas seguem elevadas em Rio Claro e região

A previsão do tempo em Rio Claro para esta quinta-feira (19) aponta temperaturas elevadas, chegando aos 33°C, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas

A previsão do tempo em Rio Claro para esta quinta-feira, 19 de fevereiro, indica um dia de calor intenso e instabilidade climática. A presença de uma frente fria no oceano, próxima ao litoral paulista, influencia as condições meteorológicas em todo o estado.

Em Rio Claro e região, o céu deve permanecer de claro a parcialmente nublado durante a maior parte do dia. No entanto, o aquecimento diurno favorece a ocorrência de pancadas de chuvas isoladas, especialmente nos períodos da tarde e da noite.

Influência da frente fria no estado

A frente fria estacionada no litoral de São Paulo mantém a nebulosidade elevada e provoca chuvas acompanhadas de trovoadas, principalmente nas faixas sul e leste do território paulista. Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens.

As temperaturas seguem elevadas na Cidade Azul. De acordo com os dados meteorológicos, a mínima registrada hoje foi de 20,7°C, enquanto a máxima prevista deve atingir os 33°C, mantendo o clima abafado antes das precipitações.

Cuidados com as chuvas isoladas

Embora a previsão do tempo indique chuvas pontuais, os moradores devem ficar atentos a possíveis trovoadas típicas de verão. A instabilidade é comum nesta época do ano devido à combinação de altas temperaturas e umidade vinda do oceano.

Para os próximos dias, a tendência é que o calor persista, com o monitoramento constante das frentes frias que avançam pela costa brasileira, alterando o regime de ventos e umidade no interior de São Paulo.