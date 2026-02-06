Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet e o Ceapla, as temperaturas seguem em elevação, mas o sistema de baixa pressão trará instabilidade e pancadas de chuva a partir de sábado

O estado de São Paulo apresenta céu claro a parcialmente nublado, mas a previsão do tempo em Rio Claro e região aponta mudanças importantes para as próximas horas. Atualmente, não há previsão de chuva para a maior parte do território paulista, com exceção das regiões norte e nordeste.

Nesta sexta-feira, a temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 19.6°C. Para o decorrer do dia, a máxima prevista em Rio Claro é de 31°C, consolidando a tendência de elevação nas temperaturas típicas desta época do ano.

Instabilidade e chuvas no fim de semana

A partir da noite de sábado, a previsão do tempo indica que o clima passará a ficar instável em qualquer região do estado. O avanço de áreas de instabilidade deve provocar pancadas de chuva, interrompendo o período de céu aberto dos últimos dias.

Para o domingo, a condição de instabilidade retorna com mais força ao estado de São Paulo. O aumento da nebulosidade é causado pela atuação de um sistema de baixa pressão, que favorece a formação de nuvens carregadas em diversas cidades paulistas.

Temperaturas e condições para segunda-feira

As chuvas devem ocorrer principalmente no período da tarde de domingo, com possibilidade de trovoadas e descargas elétricas. Devido à cobertura de nuvens, as temperaturas máximas devem apresentar um leve declínio em comparação ao sábado.

Segundo dados da Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro), essas condições de tempo instável devem persistir durante a segunda-feira, exigindo atenção dos moradores para as pancadas isoladas.