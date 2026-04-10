Temperaturas seguem elevadas em Rio Claro e região

Temperaturas seguem amenas na cidade e sistema de alta pressão garante céu claro na maior parte do final de semana em Rio Claro e região

De acordo com dados do IPMet, a previsão do tempo em Rio Claro para esta sexta-feira (10) indica um dia com nebulosidade variável. Embora o estado de São Paulo comece o dia sem chuva na maioria das regiões, a circulação de ventos úmidos vindos do oceano mantém a faixa leste com maior cobertura de nuvens e possibilidade de chuviscos ocasionais.

A partir do período da tarde, áreas de instabilidade podem causar pancadas de chuva isoladas em pontos específicos do interior paulista. As temperaturas no município devem permanecer em patamares amenos. A mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 19,2°C, enquanto a máxima prevista para o decorrer do dia é de 29°C.

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Tendência para o final de semana

A atuação de um sistema de alta pressão sobre o estado de São Paulo deve garantir um final de semana com céu claro a poucas nuvens na região. No entanto, a estabilidade não deve durar todo o período.

A previsão do tempo em Rio Claro aponta que, na tarde de domingo, novas áreas de instabilidade se formarão a partir do oeste paulista. Esse fenômeno deve provocar chuvas e trovoadas isoladas em diversas cidades do estado. Os dados meteorológicos são fornecidos pela estação do Ceapla/IGCE/Unesp em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Claro.