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Instabilidade climática atinge o estado de São Paulo nesta terça-feira (31) devido a centro de baixa pressão

A previsão do tempo em Rio Claro para esta terça-feira (31) indica um cenário de instabilidade em todo o estado de São Paulo. De acordo com o IPMet, o dia deve permanecer com céu parcialmente nublado a nublado, com ocorrência de chuvas isoladas em diversas regiões paulistas. A mudança no clima é provocada pela presença de um centro de baixa pressão localizado na altura do litoral do estado.

A partir do período da tarde, áreas de instabilidade começam a se propagar pelo território paulista. Esse fenômeno deve provocar chuvas e trovoadas isoladas, que podem apresentar forte intensidade em pontos específicos.

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Temperaturas e registros na Unesp Rio Claro

Além da precipitação, a previsão do tempo em Rio Claro aponta para um ligeiro declínio nas temperaturas. Na manhã de hoje, a temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 20°C. Para o decorrer do dia, a máxima prevista não deve ultrapassar os 29°C.

Os dados meteorológicos são fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP) em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Claro.