Temperaturas seguem elevadas em Rio Claro e região

Temperaturas seguem elevadas na região, com máxima prevista de 34°C nesta segunda-feira (30), aponta o IPMet

A semana começa com previsão de pancadas de chuva em pontos isolados do estado de São Paulo, embora o predomínio seja de sol e poucas nuvens no período da manhã. De acordo com o IPMet, a estabilidade climática marca o início do dia em grande parte do território paulista, mas o cenário muda a partir da tarde devido a instabilidades vindas do oceano.

A formação de um centro de baixa pressão próximo ao litoral paulista favorece a ocorrência dessas precipitações, especialmente na faixa leste e no sul do estado. Em Rio Claro, as temperaturas continuam elevadas, mantendo o clima quente característico dos últimos dias.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Temperaturas e dados da Estação Meteorológica

Na manhã desta segunda-feira (30), a temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 16.9°C. Ao longo do dia, os termômetros devem subir rapidamente, com a máxima prevista atingindo os 34°C.

Os dados meteorológicos são fornecidos pela estação oficial (CEAPLA/IGCE/UNESP) em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Claro. O monitoramento indica que, apesar da possibilidade de chuva isolada, o calor intenso persiste na região.