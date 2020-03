A prefeitura de Rio Claro iniciou nesta sexta-feira (6) a construção de ecoponto no distrito de Ajapi em área localizada na estrada que liga Ajapi a Ferraz, km 16, logo após o posto de combustíveis. O equipamento está sendo construído por empresa contratada pela prefeitura e terá investimento de aproximadamente R$ 100 mil.

Máquinas começaram a fazer terraplenagem do terreno e, em seguida, serão construídos barracão e rampas, além de instalação de alambrados e iluminação pública. “Essa é mais uma melhoria que estamos realizando em Ajapi para melhor atender a população do distrito”, comenta o prefeito João Teixeira Junior que acompanhou o início dos trabalhos nesta sexta-feira (6). Juninho também acompanhou os serviços de implantação do Espaço Família no distrito.

Esse será o sétimo ecoponto de Rio Claro. O município já tem seis outros equipamentos funcionando nos bairros São Miguel, Inocoop/Guanabara, Jardim Figueira, Jardim das Palmeiras, Cervezão e Jardim São Paulo. “Os ecopontos são essenciais para a limpeza urbana da cidade, mas é preciso que a população faça sua parte fazendo o descarte correto do lixo”, destaca o secretário municipal do Meio Ambiente, José Ricardo Lemes. “Nosso objetivo é que a comunidade desenvolva consciência ecológica e adote hábitos sustentáveis”, reforço William de Oliveira, diretor municipal de Resíduos Sólidos.

A construção de ecoponto em Ajapi atende antiga reivindicação da comunidade. Pedido pela melhoria também foi apresentado pelos vereadores Júlio Lopes e Ruggero Seron. Além do ecoponto e do Espaço Família, Ajapi também está ganhando outras melhorias. A prefeitura instalou câmera de monitoramento na entrada do distrito, interligada ao sistema da Guarda Municipal, para reforçar a segurança. A estrada que liga o Distrito Industrial a Ajapi recebeu recapeamento e agora está ganhando sinalização de trânsito com a instalação de cerca de 14 mil “olhos-de-gato”.