Prefeitura altera mão de direção de todas as vias do São Miguel

Moradores do bairro São Miguel em Rio Claro, e motoristas e pedestres que circulam pela região, devem ficar atentos à sinalização de trânsito. A prefeitura vai alterar a mão de direção de todas as ruas e avenidas, e reformular a sinalização horizontal e vertical do bairro. Os trabalhos começam nesta quinta-feira (23) e serão concluídos nos próximos dias. As vias, que hoje têm duplo sentido, passarão a ter mão única. “Nosso objetivo é organizar o trânsito e proporcionar mais segurança para motoristas e pedestres”, destaca o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

O serviço terá início pela Avenida 76-A que deixará de ser mão dupla para se tornar mão única no sentido centro-bairro. “As ruas do São Miguel são estreitas e, com o crescimento do número de veículos em circulação, o bairro já não comporta mão dupla”, explica Joaquim Negreiros, gerente de Operações do Departamento de Mobilidade Urbana.

Com a mudança, passarão a ter mão única as avenidas 64-A no sentido bairro-centro, 72-A (centro-bairro), 70-A (bairro-centro), 68-A (centro-bairro), 66-A (bairro-centro), 64-A (centro-bairro), 62-A (bairro-centro), 60-A (centro-bairro), 58-A (bairro-centro) e na Avenida Joaquim Ribeiro (centro-bairro). A alteração também será feita nas ruas 7-A (centro-bairro), 8-A (bairro-centro), 9-A (centro-bairro), 10-A (bairro-centro), 11-A (centro-bairro), 12-A (bairro-centro), 13-A (centro-bairro), 14-A (bairro-centro) e 15-A (centro-bairro).

Todas as sinalizações de “Pare” serão apagadas e refeitas e as placas serão trocadas. “Estamos reorganizando a sinalização para melhorar a mobilidade urbana do bairro”, informa Marco Antonio Bellagamba, vice-prefeito e secretário municipal de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Sistema Viário, alertando a população que, devido às mudanças na sinalização, motoristas e pedestres devem redobrar a atenção ao circularem pelo bairro.