O município de Rio Claro poderá receber novos investimentos no setor esportivo, com a participação do governo estadual. “Apresentamos vários pedidos ao secretário Aildo e temos a expectativa de que Rio Claro conseguirá o apoio necessário para a expansão do setor, tão importante para a comunidade”, afirmou o prefeito Gustavo Perissinotto, após reunião em seu gabinete com o secretário estadual de Esporte, Aildo Rodrigues Ferreira, que esteve em Rio Claro acompanhado do secretário executivo de Estado, Marco Aurélio Pegolo dos Santos – Chuí.

O secretário municipal de Esportes, Yves Carbinatti, também se mostrou entusiasmado com o resultado da reunião. “Além do Centro de Formação Esportiva e de uma Areninha, também pleiteamos a construção de pista de skate e implantação de academia ao ar livre”, afirma Yves.

O centro de formação atenderá, no mínimo, 60 jovens, de 10 a 17 anos, com aulas e treinos no contraturno escolar. O município deverá oferecer o local com o ambiente esportivo adequado à modalidade a ser desenvolvida, e o convênio será celebrado para materiais esportivos, uniformes, apoio médico (fisioterapêutico e psicológico), reforço alimentar, transporte, hospedagem (em caso de viagens para competições), recursos e auxílio técnicos.

Já o projeto Areninhas refere-se a locais para campo de futebol society e quadra de basquete 3×3, equipados com iluminação de LED e arquibancada. A partir do convênio, a prefeitura oferece a área com disponibilidade de água e energia elétrica, com medidas mínimas de 1095 m². As Areninhas são de rápida implantação e podem até ser levadas a outro ponto da cidade, de acordo com as necessidades locais.Da reunião com os gestores da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo também participaram o vereador Irander Augusto, Benedito Fernandes da Costa, o Tuzinho, presidente do Republicanos, e Dalberto Christofoletti, secretário de Cultura.