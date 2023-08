Poste causa preocupação no Jardim Panorama

A situação de um poste de energia elétrica, localizado na Rua 25, no bairro Jardim Panorama, em Rio Claro, tem preocupado os moradores da região. De acordo com relato de um leitor do JC, todos estão preocupados com uma possível queda por conta do estado em que encontra-se a base do poste.

Questionada, a Elektro, empresa responsável pela manutenção do equipamento, informou através de nota que uma equipe irá até o local avaliar as condições do poste e caso seja necessário, será substituído.