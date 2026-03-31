Operação com apoio de cão farejador resultou na apreensão de mais de meio quilo de entorpecentes e materiais do tráfico na noite de domingo (29)

Uma operação da Guarda Civil Municipal (GCM) desmantelou um ponto de armazenamento de drogas na noite de domingo (29), no bairro Jardim Paulista II, em Rio Claro. A ação contou com o apoio estratégico de um cão farejador para localizar os entorpecentes escondidos em uma área de mata.

O patrulhamento teve início nas proximidades de uma escola municipal, onde os agentes avistaram um suspeito. Ao notar a presença da viatura, o homem fugiu em direção a uma região de vegetação já conhecida pelas autoridades devido à recorrente movimentação do tráfico de drogas na localidade.

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Apreensão de entorpecentes e materiais

Durante as buscas minuciosas na mata, o cão farejador auxiliou a equipe a localizar esconderijos específicos. No local, foram encontrados mais de meio quilo de maconha, porções já embaladas para a venda, além de pedras de crack e pinos de cocaína.

Além das substâncias, a GCM apreendeu balanças de precisão, embalagens plásticas e diversos materiais utilizados para o preparo e a distribuição dos entorpecentes. As evidências indicam que o espaço funcionava como um ponto de apoio logístico para o crime organizado na região.

Apesar do cerco realizado pelos guardas, o suspeito que fugiu inicialmente não foi localizado. Todo o material apreendido foi encaminhado ao Plantão Policial. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que trabalha agora para identificar os responsáveis pelo gerenciamento do ponto de armazenamento de drogas.