O Terceiro Batalhão de Polícia Rodoviária (3º BPRv) intensificou as ações de polícia ostensiva e preservação da ordem pública na circunscrição rodoviária sob a sua responsabilidade, no período compreendido entre 00h do dia 08 de outubro (sexta-feira), até as 23h59min do dia 12 de outubro de 2021 (terça-feira), em face do aumento do volume de

veículos em circulação e do consequente incremento da demanda por serviço policial rodoviário, decorrente do feriado do Dia da Padroeira do Brasil, por meio da Operação “Padroeira 2021”.

O objetivo foi o de promover maiores níveis de segurança aos usuários da malha rodoviária que abrange os municípios de Araraquara, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Carlos e São José do Rio Preto, que corresponde a aproximadamente 6.000 km de rodovias, responsáveis pela comunicação terrestre entre 200 cidades do pujante Noroeste Paulista.

Com esse propósito, o 3º BPRv esteve presente com todo efetivo operacional, complementado por reforço do pessoal administrativo, empregado diuturna e estrategicamente nas áreas de maior incidência de delitos e sinistros rodoviários, culminando com expressiva redução no número de sinistros de trânsito com vítimas (-12%), contexto em que se destaca a redução das vítimas graves decorrentes de sinistros de trânsito (-55%), principal ocupação do policiamento rodoviário.

O incremento da atividade policial foi marca do período, representado pelo aumento no número de veículos vistoriados (alta de 65%) e pelo aumento expressivo dos autos de infração lavrados em virtude de veículos fiscalizados em mau estado de conservação (alta de 44%). O destaque da fiscalização mais uma vez se observa em relação ao tema da alcoolemia ao volante, que registrou mais do que 8 vezes o número de testes realizados no

feriado de 2020 (alta de 600%).

Além de demonstrar o empenho policial no emprego da fiscalização como mecanismo de prevenção e controle da sinistralidade rodoviária, o aumento do número de Autos de Infração lavrados pelo efetivo do 3º BPRv indica que a imprudência entre os motoristas da nossa região ainda é muito elevada.