A Polícia Militar localizou grande quantidade de entorpecentes e R$ 13 mil em dinheiro após acompanhamento com apoio do helicóptero Águia no Jardim São Paulo

A Polícia Militar realizou uma grande apreensão de entorpecentes na manhã desta quarta-feira (18), em Rio Claro. A ocorrência teve início quando uma viatura em ponto estratégico avistou um veículo Citroen em atitude suspeita.

O motorista ignorou os sinais de parada, dando início a uma perseguição que mobilizou diversas equipes. O acompanhamento seguiu até o bairro Jardim São Paulo, onde o condutor abandonou o carro em uma área de mata e fugiu.

Mesmo com o apoio do helicóptero Águia de Piracicaba, o suspeito não foi localizado. No interior do veículo, os policiais encontraram porções de drogas e um endereço que levou a equipe até um imóvel.

Apreensão de entorpecentes e valores

Na residência indicada, a Polícia Militar localizou uma estrutura para o preparo de drogas. Foram apreendidos mais de sete quilos de maconha e seis quilos de pasta base de cocaína, além de crack e misturas.

Além das substâncias, as equipes recolheram R$ 13 mil em espécie, duas balanças de precisão e cadernos com anotações do tráfico. Uma mulher encontrada no local foi conduzida à delegacia para investigação.

Prisões por furto e embriaguez

Em outra ação, a Polícia Militar prendeu um homem por furto no bairro Santa Clara. O suspeito, que pilotava uma moto furtada, colidiu contra a viatura ao tentar fugir pela contramão. Duas motocicletas foram recuperadas na diligência.

No Jardim Cervezão, um motorista foi preso por embriaguez ao volante na segunda-feira (16). Após colidir contra dois carros estacionados, o teste do bafômetro indicou 1,41 mg/l de álcool, configurando crime de trânsito.

Balanço da Operação Carnaval 2026

A Polícia Militar também divulgou o balanço da Operação Carnaval na região do CPI-9. Em 52 municípios, a ação resultou em 209 pessoas presas e na apreensão de 74 quilos de drogas e seis armas de fogo.

Ao todo, o Centro de Operações de Piracicaba registrou 16.895 chamadas via 190 durante o período festivo. O policiamento foi reforçado em Rio Claro e cidades vizinhas para garantir a segurança de foliões e moradores.