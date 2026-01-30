A Polícia Militar apreendeu drogas durante uma ação de combate ao tráfico realizada na noite de quarta-feira (28), no bairro Cervezão, em Rio Claro. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento de rotina em um ponto já conhecido pela comercialização de entorpecentes.

Os policiais notaram um homem em atitude suspeita que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou se desfazer de uma sacola. No interior do objeto foram encontrados entorpecentes e dinheiro. O suspeito ainda tentou fugir, mas foi alcançado e detido a poucos metros do local. Ele foi encaminhado ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada.

Segundo informações oficiais, o envolvido possui antecedente criminal por lesão corporal. Todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil para os procedimentos legais, e, após ser ouvido, o homem foi liberado.