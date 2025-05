Condutor permaneceu no local e prestou esclarecimentos; outras ocorrências incluem prisões de foragidos, tráfico de drogas e apreensão de veículo roubado

Um homem, aparentando cerca de 30 anos, morreu após ser atropelado na rodovia Washington Luís (SP-310), na noite desta terça-feira (10), no km 171, em Rio Claro (SP). A vítima foi encontrada no canteiro central da via, e o óbito foi confirmado no local pelo médico da concessionária.

Segundo informações preliminares, o homem atravessava a rodovia a pé, no sentido centro-bairro, quando foi atingido por um veículo. O carro, que apresentava danos na dianteira e no parabrisa (foto abaixo), permaneceu no local, e o motorista colaborou com as investigações. A Polícia Militar Rodoviária e a perícia técnica estiveram no local para os procedimentos.

Foto: Sistema de Monitoramento Rodoviário/Artesp

A vítima não portava documentos e possuía características de andarilho. Serão realizados exames toxicológicos e de identificação para confirmar sua identidade. Este é o segundo atropelamento fatal registrado em Rio Claro nesta semana. Na segunda-feira (9), um ciclista de 54 anos morreu após ser atingido por um motorista embriagado e com CNH vencida no bairro Cervezão.

Outras Ocorrências

Prisões de foragidos

Três condenados foram capturados em operações policiais nesta quarta-feira (14). No Jardim Novo, a Guarda Civil Municipal prendeu um homem com mandado de prisão em aberto, que cumprirá seis meses em regime semiaberto. No Jardim São Caetano, a PM deteve um auxiliar de limpeza condenado a quatro anos e oito meses por adulteração de veículo e receptação. Outro foragido, procurado por furto, foi preso também no Jardim Novo e aguarda julgamento.

Flagrante por tráfico de drogas

Um homem de 31 anos foi preso no Jardim Hipódromo após tentar fugir da PM jogando uma sacola com porções de cocaína, crack e moedas. Ele confessou atuar como “entregador” em troca de R$ 40 e foi encaminhado à delegacia.

Carro roubado, arma e drogas apreendidos

Policiais militares abordaram um Gol vermelho com placas de furto em Poços de Caldas (MG). O passageiro, um agente de serviços gerais, admitiu ter comprado o veículo ilegalmente e revelou possuir uma arma em casa. A PM localizou a arma na Vila do Horto, e o suspeito foi autuado por posse ilegal e receptação.

As investigações seguem em andamento.