Furto em residência

A Polícia Civil de Rio Claro registrou ocorrência de furto em residência no último 7 de junho no Jardim Primavera, região da Vila Aparecida, próximo ao Lago Azul. Segundo a vítima, um homem de 48 anos, percebeu sinais de arrombamento no portão de entrada e na porta da frente da residência assim que chegou no local. Levaram guitarra na cor vermelha, alto falante, botijão de gás e aparelho de TV. A ocorrência foi registrada às 14h55 desta quarta-feira (15) na delegacia da Avenida da Saudade, no plantão policial. Um CD com imagens do local foi deixado para investigar o caso.

Furto dentro de veículo

Furto dentro de caminhonete Fiat Fiorino branca, placas de Limeira (SP), aconteceu na tarde do último dia 6 de junho, na Vila Indaiá, próximo à região central de Rio Claro. A vítima, uma idosa de 70 anos, estaria realizando as entregas de site de comércio eletrônico no bairro, quando furtaram pela porta traseira de seu veículo, um aparelho de som e toca discos. A ocorrência foi registrada às 19h15 desta quarta-feira no plantão policial da Polícia Civil de Rio Claro.