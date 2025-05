Delegacia de Defesa da Mulher está localizada na na Avenida 23 entre as ruas 12 e 13, no Bairro do Estádio

Computador e celular com vídeos e imagens de abuso sexual de crianças foram apreendidos; suspeito negou os crimes, mas foi autuado em flagrante

A equipe da Delegacia de Defesa da Mulher de Rio Claro, com o apoio de policiais civis de outras unidades, deu cumprimento ao mandado de busca domiciliar em desfavor de um morador do Jardim Itapuã, investigado pela prática do crime de pornografia infantil, nos termos do artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Durante a diligência, o investigado foi formalmente cientificado da ordem judicial e, em seguida, procederam-se as buscas no interior do apartamento. Foram localizados e apreendidos um computador e um aparelho celular, este último contendo material de pornografia infantil, com registros de vídeos e imagens envolvendo crianças de tenra idade em cenas de sexo explícito.

O conteúdo estava armazenado em uma pasta nomeada “sent” (em tradução livre, “enviado”), o que indica o compartilhamento ativo do material pelo indiciado.

Além disso, verificaram-se indícios de que outros conteúdos semelhantes já haviam sido acessados e apagados, evidenciando a tentativa de ocultação da conduta ilícita.

O morador foi imediatamente conduzido à unidade policial, onde foi formalmente interrogado, ocasião em que negou os fatos.

Diante da materialidade e autoria, foi autuado em flagrante e encaminhado à carceragem local. O êxito da diligência decorre do comprometimento e da atuação coordenada da equipe da Delegacia de Defesa da Mulher de Rio Claro, demonstrando, mais uma vez, o empenho da Polícia Civil do Estado de São Paulo no enfrentamento firme e técnico à exploração sexual infantojuvenil, em todas as suas formas.

“A proteção das crianças e adolescentes é prioridade absoluta e seguirá sendo tratada com o rigor e a seriedade que a gravidade do tema impõe”, declarou Marina Lubiana, delegada da DDM.