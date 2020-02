Polícia Civil prende homem em Limeira por pornografia infantil

A Polícia Civil de Limeira cumpriu na manhã desta terça-feira (18), um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de armazenar pornografia infantil. A prisão aconteceu na região central da cidade e faz parte da 6ª fase da operação “Luz da Infância”, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

De acordo com informações do delegado William Marchi, autoridade responsável pela Delegacia de Investigações Gerais de Limeira e pelo Setor de Investigações Gerais de Cordeirópolis, a prisão aconteceu sem resistência e o suspeito assumiu a presença do conteúdo em seus arquivos.

A operação, que está em sua sexta edição, cumpriu 58 mandados de busca e apreensão em todo Estado, na manhã desta terça. Foram empenhados 201 policiais civis em 85 viaturas. As investigações acontece em diversos estados, além de São Paulo e em quatro países da América Latina.