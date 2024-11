Polícia Civil investiga possível ligação entre os homicídios no fim de semana

Quatro assassinatos foram registrados em um intervalo de 12 horas além de uma tentativa de homicídio onde a vítima segue na UTI

No último sábado (23), a cidade de Rio Claro registrou quatro homicídios e uma tentativa de homicídio em um intervalo de apenas 12 horas. Pela manhã, por volta das 8h30, Daniel de Paula Sobrinho, de 29 anos, foi morto a tiros dentro de uma barbearia na Estrada dos Costas, no Jardim das Palmeiras. Conhecido pelo apelido de “Vovô” ele tinha antecedentes criminais. Uma câmera de segurança filmou quando os criminosos, que desceram encapuzados de um veículo Gol branco, entraram no estabelecimento atirando. Na ação e em meio a inúmeros tiros contra Daniel um cliente chegou a ser atingido na perna, recebeu atendimento médico, e foi liberado.

Daniel de Paula Sobrinho, 29 anos Marcelo Henrique Ferreira, 27 anos José Cláudio Martins Nunes, 50 anos Gabriel Lima Cardoso, 26 anos

Não era nem 21h da noite, ou seja, 12 horas depois do crime no salão de cabeleireiro, quando mais três homicídios e uma tentativa de homicídio foram registrados, desta vez no Jardim das Nações 1.

Segundo consta no boletim de ocorrência as mortes ocorreram em frente ao condomínio Itália. Pelo local e próximos um do outro foram encontrados os corpos de Marcelo Henrique Ferreira, 27 anos, José Cláudio Martins Nunes, 50 anos, e Gabriel Lima Cardoso, 26 anos, todos com marcas de tiros. Um quarto indivíduo, este com 35 anos, também foi baleado mas socorrido com vida. Ele se encontra internado na Santa Casa.

A perícia recolheu na via pública munições intactas de calibre 9 mm e um carregador prolongado, que foi abandonado no local. Um veículo Mobi também foi apreendido. Há a suspeita de que o carro tenha sido utilizado e abandonado pelos autores do triplo homicídio. A autoridade policial de plantão requisitou exames no veículo com o objetivo de localizar eventual material genético e impressões digitais a fim de identificar autoria dos crimes. As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil através da DIG. O município soma neste ano de 2024 até o momento 26 homicídios e um feminicídio.

“Já demos início às investigações e é possível que os homicídios tenham uma ligação. De que as quatro vítimas no Jardim das Nações, três fatais e uma que está internada, tenham sido em represália a morte do Daniel que estava no salão de cabeleireiro. Mas tudo isso está sendo avaliado e nenhuma hipótese é descartada neste momento”, declarou Alexandre Socolowski, delegado titular da DIG.